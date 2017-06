Marley contó que va a ser papá de un varón y reveló cual será el nombre de su hijo

Luego de la hermosa noticia que nos alegró a todos, Alejandro "Marley" Wiebe contó detalles sobre el hijo que espera para diciembre: "Encaré este proyecto sólo porque sentí que era el momento adecuado. Alquilé un vientre en los Estados Unidos a una mujer rusa que ahora está de 16 semanas".





Durante una entrevista con Intrusos, Marley contó que hace más de 20 años viene buscando información sobre la posibilidad de ser padre "pero recién en 2015 sentí que ya era tiempo de concretarlo. Estaba asentado en mi carrera, había viajado un montón y quería dar ese paso".





"En diciembre arranqué con los papeles, contratos y todo eso. Dejé mi muestra y me iban informando... pasás muchos nervios porque te llaman para decirte cuánto óvulos se extraen, te cuentan cuántos van quedando. Al final me dijeron que de esa tanda no había prendido ninguno y cambiamos de mujer. Ahí conocí a esta chica rusa que realmente es divina, pegamos buena onda", contó el conductor de Telefe y reveló que el bebé posiblemente se llame Mirko.





Por último, Marley explicó que tuvo varias parejas con quienes pensó en la posibilidad de tener un hijo, pero decidió encarar el proyecto solo: "Era el momento en que cuajaba todo perfectamente".