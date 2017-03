Marina Calabró reveló los secretos de su belleza tras la revolución del vestido blanco

Todo comenzó con un comentario del conductor, Jorge Rial, sobre el vestido que llevaba puesto Marina Calabró, periodista y panelista del ciclo de América, durante el vivo de ayer de "Intrusos".





Vos tenés lo tuyo, todo bien pero son dos pendejas, la señora es una señora de 43″. Y le pidió que se parara. Marina no lo dudó y mostró su perfecta figura.





Embed





"¿No es muy ajustado ese vestido? ¡Respirá!", le dijo el conductor. A lo que la panelista acotó: "No, pero es flojito. Este vestido es mío, me lo regaló Martín (Albrecht, su pareja), con honra".





Pero del otro lado, vía WhastApp, la pareja de la morocha estaba que explotaba: "Me está puteando porque lo usé. ¿Para qué me lo regala? No es que me putea porque él es un hombre elegante, pero me dice: 'estás en bolas. Es para que lo uses en casa'".

El episodio escaló en diferentes portales y explotó en las redes sociales. PrimiciasYa.com se puso en contacto con Marina quien nos contó los secretos de su belleza.





"Que a los 43 te levante un segmento como algo hot es un halago. Se los agradezco. En cuanto al cuidado de mi físico puedo contarles que hago gimnasia el mayor tiempo que puedo, aunque este año con la carga laboral se me complica bastante, hace 20 años que hacía gimnasia tres veces por semana y el cuerpo tiene memoria, siempre con la misma profesora, Mariela Batista que me banca hace 20 años, y en los huequitos que me quedan entre Intrusos y el América Noticias, o los fines de semana trato de entrenar para no perder tonicidad", contó.





Embed via GIPHY







No obstante nos contó cómo es su alimentación desde hace muchos años: "Nunca comí carne porque nunca me gustó. No estoy en esta ola vegano o vegetariana, es un tema de gusto y a mí me ha dado resultado, más allá de que no fue una decisión de alimentación tomada a conciencia, es una maña, no me gusta la carne entonces no como. sí como lácteos, harina, me doy mis gustos con los dulces, creo como Mirtha Legrand que el secreto es la cantidad que la calidad. Soy de poco comer".





Primicisa Ya