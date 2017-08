Mariano Martínez posteó una foto y se armó polémica entre sus seguidores

En la imagen se ve a la familia feliz, con la beba en brazos de la modelo y bajo los rayos del sol.

La exposición de la beba, que nació en junio de este año, al sol pleno generó comentarios entre los seguidores del actor.

Todos muy atentos, como tías y abuelas: "Muy chiquita para la playa chicos"; "Nooo expuesta asi al sol una recien nacida..mnn", fueron algunos de los comentarios.

Otros defendieron a la pareja: “Los comentarios envidiosos de las personas que quisieran estar ahí en la playa de Brasil me mata!! No sean ignorantes los tiempos cambiaron ahora ya no te dicen que tenes que tener al bebé encerrado y menos en un país donde hace calor, eso de juzgar porfavor que bajón para ellos que son conocidos que todos flashen pediatra...”





“Que pelotudos los que opinan y se hacen los pediatras ! Hermosa familia!”