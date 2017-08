María Julia Oliván compartió una imagen en Instagram que generó rebote en los medios como una foto "hot" y "destape" de la periodista.

PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con la panelista de "Intratables" quien se mostró sorprendida por la repercusión de la foto en los medios.

"Me sorprendió la repercusión que tuvo. Cuando uno sube una foto así íntima de casa en general pasan estas cosas. Me sorprendió pero me tendría que haber avivado cuando la publiqué obviamente", comentó Oliván.





Les recuerdo q el fin de semana fue verano





"Lo que me llamó la atención es que todos pusieron foto hot en la cama y yo estaba medio liviana de ropas pero en el parque con mi hijo y con mi marido mirando la tele. Estaba arriba de un sillón exterior", cerró la periodista.