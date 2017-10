Malena Narvay sobre Julián Serrano: "Nos estamos conociendo"

Los jóvenes se conocieron en las grabaciones de Quiero vivir a tu lado y ahora se están viendo por fuera del set.





Malena Narvay y Julián Serrano se conocieron en las grabaciones de Quiero vivir a tu lado, donde compusieron a Pedro y Juana, dos adolescentes que después de muchas idas y vueltas terminaron juntos y enamorados. En el momento de las grabaciones el joven Youtuber estaba con Oriana Sabatini, pero luego se separaron.





Con el correr de los meses los likes en Instagram y sus mensajes buena onda dieron a entender que algo más pasaba entre ellos y hace unas semanas Ángel de Brito publicó una imagen de ellos caminando por Vicente López. En diálogo con Revista Pronto, la actriz habló de qué pasa realmente con su colega.

Embed Julian Serrano de novio con su compañera de tira, caminando por La Lucila pic.twitter.com/fe7e4sLZkg — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 22 de septiembre de 2017



"Es una amistad, la pasamos bien juntos y se formó un vínculo lindo. Vi que publicaron esas fotos. Las sacaron cerca de la casa de Juli. Pero por ahora puedo decir que somos amigos. Siempre tuvimos muy buena onda", aseguró y luego agregó: "Con Julián nos estamos conociendo de una manera diferente a lo que es en un estudio de grabación. Somos amigos y a veces nos vemos. Los dos estuvimos en relaciones largas y terminamos hace muy poco, así que no hay apuro de nada".





Sobre si se gustan, Malena aseguró: "Me gusta como persona, me cae bien y le tengo cariño. No pienso en lo que vaya a pasar".









Fuente: Pronto