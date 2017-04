Luisana Lopilato habló de la salud de su hijo y agradeció las plegarias de la gente

A fines de marzo, Luisana Lopilato (29) regresó a la Argentina para terminar de rodar Los que aman, odian, el filme dirigido por Alejandro Maci que debió interrumpir cuando le detectaron cáncer a su hijo Noah (3). Y este mediodía, acompañada de Guillermo Francella (62), fue el centro de atención de la conferencia de prensa de presentación de la película, donde habló de la salud del pequeño por primera vez.





"Gracias a todos por estar acá. Por supuesto que no quiero dejar de agradecerles a todos por el respeto. A la gente, por el apoyo, las cadenas de oraciones que hicieron, por el amor. Todo llegó. Nos ayudó muchísimo para seguir adelante", abrió el diálogo con los periodistas Lopilato, antes de que nadie le haga alguna pregunta.





"Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles. Pero estamos muy felices. Tenemos muchas ganas de pensar en el futuro, de ver a nuestros hijos crecer. Es difícil hablar, sepan entender que es todo muy reciente. Todavía sigo un poco sensible con el tema", agregó.





Además, Lopilato remarcó que "fueron meses difíciles" para su familia", y agradeció al equipo de trabajo: "No sólo me demostraron que confiaron en mí para ser parte de la película sino que me esperaron, pusieron todo en pausa". También hizo foco en el apoyo que recibió de gente desconocida: "La demostración de amor es algo inexplicable. Me pasa en la calle y con mis compañeros. Es diario el amor. Es algo muy lindo saber que estás acompañado".





Sobre el final, la actriz remarcó que pudo "volver con ganas" al trabajo y con la alegría de ver su "hijo crecer". "Verlo feliz me dio fuerzas para poder terminar esta película que tanto disfrute hacer. Para mí, mi vida hice un stop en estos meses. Cuando te pasan cosas como las que nos pasaron, uno cambia la perspectiva de su vida. Hoy valoro mucho la vida y el hoy, el momento", cerró.





Fuente. Clarín