Love Actually: Primer teaser tráiler de la mini secuela

teaser love actually

Catorce años han pasado desde el estreno de 'Love Actually' y podremos volver a disfrutar de sus protagonistas gracias al corto 'Red Nose Day Actually'. Emma Freud, la editora del guion de 'Love Actually' y esposa del director de la película Richard Curtis, publicó imágenes del rodaje en las que pudimos volver a ver Hugh Grant, que repite como primer ministro de Reino Unido y a su esposa Natalie, Martine McCutcheon.

La BBC publicó el primer trailer de 'Red Nose Day Actually', en el que podemos ver a Andrew Lincoln de nuevo en el papel de Mark. Una de las escenas más icónicas de la cinta es la protagonizada por Lincoln y su declaración de amor a través de carteles a Keira Knightley, que interpreta a Juliet en la película.