Los audios de la supuesta infidelidad de Maradona: "Me dicen antorcha en vez de Diego"

¿La frase maradoneana del año? Diego volvió a hacer de las suyas en un escándalo que cada día acumula un nuevo episodio.

"Si, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco, me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Mostrame mamá!", fue el audio que le envió Diego Maradona a su ¿amante? Gisela Méndez, a quien conoció en Febrero de este año en el carnaval de Corrientes.