Loly Antoniale ya se hizo amiga de tres estrellas de Hollywood

Loly Antoniale continúa pasándola bomba en Miami, donde reside desde hace un año y medio y de tanto en tanto, la ex de Jorge Rial, comparte en las redes sociales algunas de sus vivencias fuera de Argentina.





Esta semana, la cordobesa, subió a Instagram material en algunos famosos de la industria televisiva la saludan y le mandan buenos deseos. Resulta que el novio de la morocha es un importante productor que maneja a artistas de la talla de Marc Anthony y, por supuesto, aprovecha para presentárselos a Loly.





En los videos que Antoniale compartió, se veía nada menos que a las protagonistas de "Orange is the new black", Dascha Polanco, Selenis Leyva y Jackie Cruz, preparadas para asistir a una gala de Netflix.





Como es de esperar, Loly, se siente muy feliz con sus nuevas y famosas amigas y colgó los videos para que todos pudiéramos ver a sus nuevas amigotas. ¡Muy bien!

