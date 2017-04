En las últimas horas, Charlotte Caniggia volvió de Marbella, España, para reencontrarse con su novio Loan, el cantante que explotó mediáticamente durante el verano.

Pero al llegar a la Argentina, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se enteró de la peor noticia: su pareja decidió romper el vínculo amoroso.

En diálogo con este portal, Loan contó: "Se terminó la relación, es por parte mía. Ella me vino a buscar a mi casa en un taxi, me llamó la guardia del country porque yo me había ido".