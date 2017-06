Llegó el vestido de Antonella y unos 20 peinadores alistarán de 60 a 70 invitadas

Con la llegada a Ezeiza del vestido que lucirá Antonella Roccuzzo en su noche de boda, el casamiento del año de Lionel Messi en Rosario (Santa Fe) empieza a tomar color.





La pieza, diseñada por la exclusiva Rosa Clará desembarcó en el país, custodiado por agentes de la propia empresa y marca el puntapié inicial de los preparativos para el enlace. Mientras tanto, una veintena de peluqueros rosarinos se preparan para peinar entre 60 a 70 cabelleras de las mujeres invitadas a la fiesta. La novia ya reservó tres habitaciones en el hotel 5 estrellas Pullman para que sus coiffeurs rosarinos trabajen con comodidad. Será un megaevento que ya incluye una "red carpet" para jugadores y famosos.

Para dar una idea de lo que la ciudad comenzará a vivir en las jornadas previas al 30 de junio, en las últimas horas se produjo un anticipo. Flanqueado por dos "patovicas", llegó la exclusiva pieza de diseño de Rosa Clará.

Una de las firmas más prestigiosas en moda nupcial, con colecciones de novia que ya son un clásico en España y cuenta con filiales en Estados Unidos, México y Brasil.

La llegada del vestido de Antonella fue considerado el punto de partida de la recta final para una fiesta internacional con epicentro en Rosario. Será por eso, que todos los preparativos se hacen con confidencialidad, sigilo y hermetismo. Sin embargo y paulatinamente se van conociendo algunos datos.

Por ejemplo, resulta llamativo que una veintena de peluqueros rosarinos estén atentos a nuevas instrucciones que llegan en cuentagotas. "Prepárense para peinar entre 60 a 70 invitadas", fue la consigna.

Antonella también tendrá su producción propia. Para ello, se filtró que Pullman dispondrá para la previa del enlace de unas tres habitaciones. Allí le darán los últimos retoques los peluqueros. Por el lado de los operativos de seguridad municipio y provincia ya están trabajando al respecto.

"Messi se siente acá como en el patio de su casa, pero no toma dimensión de lo que genera también en los rosarinos. La familia pidió no cortar calles, ni megaoperativos, pero una cosa es discreción y otra es no medir lo que va a implicar la llegada de estrellas del fútbol a Rosario", soltó una fuente cercana a la intendenta Mónica Fein.

Desde el Palacio de los Leones respiran con cierto alivio. La fiesta en City Center tendrá un montaje más acotado para los agentes municipales y fuerzas de seguridad en cuanto a los anillos de seguridad que rodeen el evento. "Que no sea en el centro o en lugares más encerrados nos ayuda un poco más a colaborar", amplió el vocero.

Un integrante del gabinete de la intendenta ya se había reunido con Jorge Messi, el padre de Lionel cuando se habían barajado otras opciones: una salida programada a Arroyo Seco o una visita al centro.

Otra fuente oficial también aportó lo suyo. "En principio está previsto que Jorge llegue acá el 15 donde seguramente traerá información clave. Mientras una amiga de Antonella también está avanzando con algunas cosas que le pidió ella", indicó.

A la familia se le sugerirá varias cosas en cuanto a los dispositivos de seguridad y en el protocolo a los medios internacionales que arribarán para cubrir el casamiento del astro del fútbol. "Una idea es montar una alfombra roja para que jugadores y personalidades hagan declaraciones si lo desean y se los pueda filmar o fotografiar", apuntaron.

El fenómeno Messi crece día a día. Prueba de ello fue el extraño llamado que recibió un integrante del gabinete provincial. "Se comunicaron periodistas de Rumania para venir".





