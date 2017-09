"Le tengo mucho respeto al Kun"

Luego de cinco años de relación Karina "La Princesita" y el "Kun" Agüero se dijeron "adiós" y miles de rumores comenzaron a circular alrededor de la ex pareja.





Uno de ellos indicaba que la cantante tropical puso final al romance luego de que el futbolista "se saliera de control" en una fiesta con sus compañeros de la selección argentina, e incluso Karina tuiteó indirectas sobre las "fiestitas" que "no le van".

Pero este lunes, invitada a Morfi, todos a la mesa, "La Princesita" aseguró que no le guarda rencor a su ex pareja. "Desde un principio no conté nada y me siento muy bien de haberlo hecho así", relató la artista. Por otro lado se refirió a la constante presión del público: "La gente espera que yo me siente a hablar mal o a tirar una indirecta con mis canciones, piensan que yo canto lo que me pasa y en realidad no es así".









"Yo le tengo mucho respeto a él y siempre cuide la relación y va a seguir siendo así ahora", agregó. "Tampoco tengo nada malo para decir o algún rencor la gente piensa que estoy enojada y no lo estoy. Estoy con la cabeza en el Luna Park", completó.





Fuente Diario Show