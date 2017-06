Laurita Fernández puso en duda su continuidad en el Bailando

La bailarina se volvió a expresar al respecto y llegó a poner en duda su continuidad en el programa: "Después de bailar, cuando me aflojé, estaba haciendo las notas y me empezaron a preguntar por las fotos de la pantalla (estaba Flor Marcasoli de fondo). Yo traté de tomármelo con humor , sino tendría que haber agarrado un bate de béisbol y romper todas las pantallas. Tendría que haber hecho eso si yo de verdad hacía lo que me nacía hacer".