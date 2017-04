Las fuertes críticas de Alejandro Fantino a Marcelo Tinelli

Alejandro Fantino se refirió en su programa de La Red a la conferencia de prensa brindada en el predio de la AFA en Ezeiza, de la que participaron Edgardo Bauza, Marcelo Tinelli y "Chiqui" Tapia, y se refirió en duros términos al papel del conductor de "ShowMatch".









Mientras comentaba el análisis de Enrique Gastañaga publicado en Clarín, el conductor fue enojándose cada vez más por la situación, hasta que fustigó al bolivarense por la conferencia de prensa que consideró una falta de respeto, dado que arrancó una hora y media más tarde de lo previsto, no dieron explicaciones suficientes, y no permitieron las preguntas.









"Patético lo de Marcelo TInelli. Patético. Patético. No tengo de dónde empezar a defender la postura de Tinelli, como Secretario de Selecciones Nacionales, al lado del 'Chiqui' Tapia", consideró Fantino.









"Marcelo Tinelli es de nuestro palo, es conductor de televisión y entiende nuestro medio periodístico, lo entiende, es un tipo que ha sido respetuoso con nuestro medio periodístico siempre, trabaja con periodistas, su productora tiene contratados periodistas, ¿cómo se presta Tinelli para una patética puesta en escena?, como dice Gastañaga, al lado de un impresentable como Tapia, forreando a un caballero como Bauza, forreándonos a nosotros, haciéndonos esperar una hora y media, sin dejarnos hacer preguntas", observó.









"Qué patético todo", reflexionó Fantino. "Cómo yo no voy a criticar esto. Qué papelón. Qué papelón. Show de cuarta. De cuarta", cerró.









En su columna, Gastañaga calificó de "papelón" la conferencia de prensa, y se preguntó: "¿Para qué citaron a los medios en el complejo de Ezeiza? ¿Para hacerlos esperar una hora y media? ¿Para no explicar por qué despidieron al Patón? ¿Para no contar cuáles son los candidatos a sucederlo? ¿Para no especificar por qué impulsan a dos técnicos con perfiles opuestos? ¿Para no blanquear qué idea pretenden para la Selección que se viene?".