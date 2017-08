Lali Espósito polémica: "No soy feminista, porque sería tan grave como ser machista"

La cantante reconocida por sus hit como Boomerang o Histeria se encuentra haciendo una gira por latinoamérica. Con 24 años mueve a miles de adolescentes y también opina sobre varios de los temas de su país.

En una entrevista al medio Pantallazo, señaló que: "La mujer avanza. Las latinas lo hacen tanto como el machismo de los ritmos urbanos les permiten. Pero más allá de eso, es un buen momento para el girl-power. Hoy, figuras como Rihanna, Ariana Grande, Demi Lovato, Selena Gómez, reinan en la escena musical y hasta hay quienes se atreven a levantar bandera por cuestiones sociales".





Desde ya que se atreven, tanto Rihanna como Ariana Grande pasaron por sucesos violentos con sus ex parejas, pero lejos de victimizarse redoblan la apuesta y hacen canciones que tocan la problemática de género.

Pero la noticia no son las cantantes estadounidenses sino la ex actriz de Chiquititas. "No soy feminista, porque sería tan grave como ser machista. Detesto los extremos, las terminologías, la lucha de opiniones por tener razón. Mi aporte es el contagio de actitud, la inspiración desde mi don", dijo.

El rol que tiene Lali Espósito como comunicadora se puede poner en cuestión debido a que esta equiparando la violencia machista, esa que mata a una mujer cada 18 horas, con el feminismo como si pudiera equipararse.





Dijo que no era fan de Cambiemos pero cree "en su gestión en la Ciudad; al menos veo avances", dijo. Avances represivos, si tenemos encuenta las razzias policiales por parte de la policía de la Ciudad a las travestis en situación de prostitución o incluso la negación de la desaparición de Santiago Maldonado por parte de Patricia Bullrich. Incluso, en la Provincia la gestión de Cambiemos no hizo nada para construir más refugios, donde solo hay 3 casas para que puedan ir las víctimas de violencia.

Aunque para ella la política "es un primo segundo: le tengo aprecio, por ahí me interesa saber cómo está, pero un poquito me chupa un huevo".

Pretende equiparar las masivas movilizaciones, diversas actividades y campañas que se llevaron adelante por #NiUnaMenos con el machismo que es un problema cultural propio del sistema capitalista que reduce a las mujeres a meros objetos de propiedad.





Fuente: La izquierda Diario.