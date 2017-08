Lali Espósito sobre Mariano Martínez: "Fue una relación tormentosa, estuve en una nube negra"

Esta semana la actriz y cantante dialogó con la Revista Gente, donde se despachó con unas tremendas declaraciones acerca de su relación con Mariano Martínez: "Venía muy golpeada. Había estado en una nube negra. Y hablamos claramente de Mariano, que honestamente no creo que sea mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos más cercanos, esos que van sólo con la verdad, me decían: "Ya no sos vos; perdiste la risa". Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias. ¡A mí me hacés una escena de celos, me subo al auto y huyo lejos! Soy una mina con armonía; mi casa debe estar en armonía. Soy sencilla: te amo o no te amo, pero no voy a hacerte daño por eso. Fue una relación tormentosa, como con demasiado que tratar para alguien emocionalmente simple como yo. Hay gente que no sabe amar "simple", tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Y yo, que me valoro, quiero sentirme bien. Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde... Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida".