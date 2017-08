La Sinfónica y un concierto especial

El sábado, a las 20.30, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. El repertorio incluye la participación especial de la violinista dominicana Aisha Syed Castro. Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el concierto es de entrada libre y gratuita.

Bajo la batuta de su director artístico Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica iniciará su concierto con el Concierto para Violín y Orquesta Op. 77 de Johannes Brahms, seguido por Sinfonía No. 5 de Gustav Mahler.

El concierto se realiza con el auspicio de la Asociación Mariano Moreno y la Embajada de República Dominicana en Argentina. La entrada es libre y gratuita.





La invitada

Aisha Syed Castro, descrita por la prensa norteamericana, así como la prensa, latina y árabe como "virtuosa", "una artista profundamente dotada" y "una de las embajadoras del violín más joven y talentosa" entre otros elogios.

Aisha debutó a la edad de 11 años con la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch. Éste, entre otros sucesos exitosos la prepararon para convertirse en la primera latina en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Inglaterra. Desde ese entonces Aisha ha tocado como solista en muchos festivales prestigiosos tales como el Banstead Arts festival y el Leamington Hastings festival en Londres, the Yehudi Menuhin International Music Festival en Gstaad, Suiza, el Gaida Contemporary Music Festival (donde fue invitada a realizar el estreno mundial del concierto para violín y orquesta del laureado compositor Alguirdas Martinaitits, el cual fue dedicado a ella), en el CICA International Music Festival en Dallas, Texas y en el Fontainebleu Summer Music Festival en Fontainebleu, Francia.

Aisha ha tocado en distintos escenarios como solista alrededor del mundo. En el año 2013 se graduó del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada la beca completa Soirée d'Or. Actualmente es, junto al Maestro Gustavo Dudamel, Embajadora de LEALA organización estadounidense fundada para promover los valores culturales Latinoamericanos en Estados Unidos. También fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Profesora Honoraria de la Facultad de Artes y preside la fundación "Music for Life" la cual busca llevar la música clásica a aquellos que por situaciones sociales, económicas y de salud no la pueden accesar. Los violines que Aisha toca son un Antonio Pelizon y un Antonius Stradivarius del año 1690, amablemente provistos por Florian Leonhard Fine Violins London.