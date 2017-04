La Princesita lloró al contar que sufrió bullying en el colegio

Karina no es de hablar mucho en televisión y esta vez abrió su corazón en "Morfi, todos a la mesa" con Gerardo Rozín.

La Princesita brindó una entrevista en la cual contó detalles de las cosas que le hacían sus compañeras en el colegio.

"Ponía en la mano del picaporte del aula y me temblaba, no quería entrar", reveló entre lágrimas la artista tropical.

Y contó las secuelas que le quedaron por ese tiempo: "Tengo problemas para adaptarme fácil, para sociabilizarme. Me cuesta arrancar".

"No eras viva si no decías malas palabras y yo no las decía. No sentía el apoyo de la autoridades de la escuela. El bullying no era sólo hacia mí sino también a las profesoras", comentó.