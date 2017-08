La famosa que utiliza su Instagram para recomendar literatura

Emma Watson es más popular que nunca estos días gracias a la nueva película de Disney de La bella y la bestia, versión live action del clásico animado de 1991 que protagoniza en el papel de Bella y que ha tenido un éxito arrasador desde su estreno mundial, a mediados de marzo (a Chile llegó le pasado jueves 30).





No obstante, la actriz británica tiene más en común con Bella de lo que parece a primera vista, y es que al igual que su personaje, Emma ama leer.





De hecho, le gusta tanto que, aunque muchos no lo sepan, estudió literatura inglesa en la Universidad de Brown, una de las mejores casas de estudios superiores en Estados Unidos, graduándose de la misma en 2014.





También debido a su amor por los libros, es que Emma inició un club de lectura en línea en enero de 2016, llamado Our Shared Shelf. Cualquier persona se puede unir a éste, aunque para ello requiere tener una cuenta en la red social sobre literatura Goodreads, pues es en esa plataforma donde se anuncian las novelas escogidas y se discuten las mismas. Actualmente tiene poco más de 184 mil miembros.





Sobre por qué decidió iniciar el club de lectura, la estrella explica en la introducción al espacio que "como parte de mi trabajo junto a ONU Mujeres, he comenzado a leer tantos libros y ensayos sobre igualdad de género como he podido. ¡Hay tanto material! Divertido, inspirador, triste, que provoca reflexión, empoderador. He estado descubriendo tanto que, a veces, siento que la cabeza me va a estallar... He decidido comenzar un club de lectura porque deseo compartir lo que estoy aprendiendo y también para oír sus opiniones al respecto".





El club lee un libro cada dos meses, y la misma Emma es quien los selecciona y los anuncia en el grupo en línea. La mayoría están en inglés, pero hay varios que también se pueden encontrar en español.





En caso de que estés interesado en unirte, te contamos que el libro que están leyendo actualmente y hasta el 30 de abril es Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés.











Mujeres que corren con los lobos

No obstante, a continuación no sólo te daremos información sobre esa novela, sino que también te contaremos sobre otros libros que ha recomendado Emma en el club de lectura, la mayoría con inclinación feminista y que promueven la igualdad de género, a ver si te inspiras y decides darle una oportunidad a algunos de ellos. De la autora Clarissa Pinkola Estés, es el libro que seleccionó para marzo y abril de 2017. Sobre el libro, Emma expresó que "cuando Mujeres que corren con los lobos fue publicado en 1993, creó furor con la idea del tipo de mujer salvaje y cómo las mujeres perdemos nuestra conexión con nuestro yo natural e institivo".

Embed Please let me know what you think of the book, share your photos and be sure to tag #Oursharedshelf !! Happy reading ❤ #womanwhorunwiththewolves #clarissapinkolaestés #MarchApril Una publicación compartida de @oursharedshelf el 27 de Feb de 2017 a la(s) 10:19 PST