La ex empleada doméstica de Diego Latorre: "Concretamos en mi habitación"

Soledad Stacul, la ex empleada doméstica de Diego y Yanina Latorre aseguró que tuvo sexo con el ex futbolista y comentarista deportivo en la habitación donde ella dormía. Además, reveló que él intentaba seducirla mientras se encontraban su mujer e hijos "rondando por la casa".





"Yo no salí a hablar por ellos, sólo que me empezaron a vincular con Natacha Jaitt y quería decir que no la conozco", comenzó aclarando la mujer de 36 años, y añadió: "La relación que yo tuve con el señor llevó a mi desvinculación. Fue un juego de seducción que se fue dando y no me sentí cómoda".





En ese sentido, precisó que ese "juego" constó, entre otros elementos, de "ciertos comentarios pícaros que van dando cuenta que no es una simple amabilidad de un jefe". Y detalló, en diálogo con el programa Pamela a la Tarde, que una vez él le dijo "Qué carita de pícara que tenes".





Y continuó: "Lo fue llevando hasta que me sentí incómoda y se lo plantee. Después venía, se sacaba la remera y fue sumando el juego perverso. Primero me sentía muy incómoda, después me fui relajando. Concretamos".





Cuando le consultaron sobre el lugar donde "concretaron", ella no se calló: "Nunca salí de la casa con el señor. Fue en mi habitación, no en la del señor Latorre".

Por último, describió el momento en el que dejó de trabajar con la familia: "Me fui de vacaciones. Cuando volví, le pregunté a Yanina dónde me tenía que reincorporar, si en Belgrano o en el country de Pilar. Nunca más me contestaron. A las dos, tres semanas me escribió él, me dijo: ´Yanina dijo que ya no te necesitamos´".