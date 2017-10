La desesperación de Ricky Martin: todavía no aparece su hermano en Puerto Rico

Después del paso del huracán María en Puerto Rico, perdió el contacto con su hermano y a tres semanas, todavía lo sigue buscando.





Ricky Martin vive momentos de desesperación: el cantante reveló que desde que el huracán María arrasó con Puerto Rico, él y su familia perdieron todo contacto con su hermano y a tres semanas del trágico fenómeno meteorológico, aún no lo encuentra.





El cantante no dio detalles, pero se mostró devastado porque su hermano se encuentra en calidad de desaparecido tras el paso del huracán. "Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con él, no sabemos dónde está", justificó. El cantante tiene cinco hermanos: Ángel Fernández Morales, Fernando Morales, Vanessa Martín, Daniel Martín y Eric Martin, pero no especificó cuál de ellos es el que no aparece.





Ricky se puso la causa de Puerto Rico al hombro y al igual que Jennifer Lopez, Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Daddy Yankee y otros artistas más, hizo donaciones millonarias y ayuda en todo lo que puede para conseguir más recursos para la isla en la que nació y creció.