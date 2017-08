La China Suárez, embarazada, habló de Pampita

Este domingo, la China Suárez confirmó, finalmente, que está embarazada y espera su primer hijo con Benjamín Vicuña.

La actriz, que ya es madre de Rufina, fruto de su ex relación con Nicolás Cabré, reveló que está casi de tres meses y fue un bebé buscado.

En este marco, tras admitir que toda la familia y amigos están contentos con la noticia, contó cómo es su relación con la ex del actor chileno, Pampita: "Es la mama de los hijos de Benjamín y está en el lugar que tiene que estar, por supuesto, pero lejos de tener un vínculo".





"Es medio delicada la situación, es muy difícil. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Y hay cosas que me duelen y con las que no estoy de acuerdo. Ojalá el día de mañana se pueda dar. Por ahora es la mamá de los hijos de Benjamín y la respeto", completó.