La chica hot que salió con Scioli y con Macri

Paz Cornú, la íntima amiga de Karina Jelinek, reveló a la revista Gente que salió con Daniel Scioli y Mauricio Macri.





"Toda mi vida me llamaron tipos públicos, incluso desde antes de que apareciera en los medios mi amistad con Kari, pero nunca lo conté", dijo la diseñadora, separada del padre de sus dos hijos (Milan, de 2; e Italo, de 8 meses). "Hasta llegué a salir con Mauricio Macri, hace mil años, cuando se separó de Isabel (Menditeguy). Pero bueno, son cosas que forman parte de mi pasado", agregó.





Su madre, que escuchaba la entrevista agregó un dato: "¡Con Daniel Scioli también saliste!". "¡Mamá! ¡¿Qué buchoneás?!", se molestó Paz. La periodista le preguntó si era verdad y ella lo admitió: "Sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".





En cuanto a su presente, Paz declaró: "Estoy divirtiéndome, saliendo... Nada serio. En enero me fui de vacaciones con mis hijos a Punta, y estoy volviendo a compartir planes con amigos. Imaginate que después de dos nenes tan seguidos, salir a comer afuera es todo un programón".





Respecto del lugar común que afirma "Hay pocos hombres", Cornú sostuvo: "Nada que ver, hay muchísimos... Depende del positivismo (sic) que una ponga en interactuar con el otro. Ya no sufro más miedos del estilo de '¿me llamará?'. Si yo tengo ganas, llamo. No me va el histeriqueo; me aburre. La vida es corta y hay que pasarla bien".