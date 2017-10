La abuela de Brad Pitt murió sin cumplir su último deseo: volver a ver a su nieto

La abuela de Brad Pitt , Betty Russell, murió sin poder cumplir su último deseo: el de ver a su nieto por última vez.









La madre de Bill Pitt, el padre de Brad, a quien su familia llamaba Meema, tenía 95 años y pasó los últimos diez en un centro de bajos recursos para ancianos llamado Rose Manor Nursing Center en Shawnee, Oklahoma. Murió el 14 de septiembre pasado en un hospital de esa ciudad.









Aunque recibía visitas de sus hermanas, que vivían cerca, y de muchos familiares y amigos, el último viaje que se haya registrado de Brad Pitt a ver a su abuela fue hace al menos diez años.









En 2012, una de las tías de Brad, Mary Ann Lanier, dijo a los medios que habían pasado ya cuatro años desde su última visita, que tuvo lugar antes del nacimiento de sus mellizos, Knox y Vivienne. "Ella lo extraña. El no escribe, no parece estar en contacto con ella. No sé... estoy segura que está ocupado pero no entiendo por qué no se contacta al menos con su abuela,. Ella no sabe nada de él".





El hospicio donde estuvo internada durante estos diez años fue calificado con una sola estrella (de cinco) por el gobierno estadounidense después de una inspección que reveló el estado paupérrimo de las instalaciones.









-

Fuente: La Nación