Kate Rodríguez le confesó a Catherine Fulop que tiene fantasías con ella

¡Arde la pantalla! La mesa de "Podemos Hablar" cada noche de sábado ha comenzado a dejar mucho tema para tratar, y quizás el clima ameno entre personajes bien distintos sentados en torno al conductor Andy Kusnetzoff, ha generado cosas muy interesantes. Así sucedió en la mesa de éste sábado, cuando una diosa reveló detalles de su intimidad. Te contamos todos los detalles a continuación.









El programa reunió en la mesa a Juan Pablo Sorín (exfutbolista), Catherine Fulop, Tití Fernández, Kate Rodríguez, Florencio Randazzo y Jorge Macri. Invitados al ciclo sábatico todos debieron definir en una palabra la frase "fantasía sexual", y allí sorprendieron las mujeres de la mesa. Andy arrancó la ronda de definición en torno a la frase con Cathy, que fue consultada acerca de algún rumor sobre la utilización en su pareja de látigos y cuero.









Pero la respuesta de Catherine Fulop sin dudas no solo redobló la pregunta sino que abrió una puerta de fantasías impensada. "Yo solo tengo fantasías con mi marido. A veces jugamos al Castigador, yo me visto con algo muy ajustado, y él tiene que ser un pavo real, hacer las cosas para ganarse mi disfraz de castigadora", comentó. Pero no todo terminó allí: Kate Rodríguez le prendió fuego a la pantalla.









A la hora de escuchar la definición de Kate Rodríguez, la modelo y bailarina terminó con el mito de los futbolistas como grandes amantes sexuales. "Yo salí con futbolistas, que juegan acá en el país y en el exterior, pero voy a enterrar el mito de que son grandes amantes. Ellos no quieren trabajar, desean todo rápido, no quieren laburar. Quieren que todo sea un prenderse y apagarse, así de simple", sentenció.





"Por eso yo soy una gran defensora de la autosatisfacción, y tengo mis consoladores y diferentes juguetes sexuales", afirmó.









Fuente: El Intransigente