Justin Bieber fue sobreseído y podrá volver a la Argentina

Justin Bieber fue declarado inocente por los cargos que se le imputaron en su última visita a la Argentina en 2013, cuando sus custodios golpearon al fotógrafo Diego Pesoa en el boliche INK.





Se resolvió sobreseer al cantante canadiense de los cargos que le imputó el juez Alberto Baños. De esta manera, podrá volver a presentarse en el país.





"No me sorprende para nada. Es más, ya estamos preparando lo que viene desde hace rato porque sabíamos que iban a fallar de esta manera. La Sala Quinta es la misma sala que le quitó a detención, que le permitió que declare por un videíto en teleconferencia y que no permitió que ese video trascienda. Es una sala que a lo largo de los dos años siempre dictó resoluciones favorables a Justin Bieber. Pero estamos tranquilos, porque en un sistema jurídico ellos no son los dueños de la verdad, por eso existe la sala de casación a la que recurriremos, tanto el fiscal como todas as querellas", lanzó Matías Morla, defensor del demandante.





"Hoy en Argentina no puede ser que estemos discutiendo si debe ir preso o no una persona cuando alguien que fue gravemente lesionada por su accionar, cuando se robaron teléfonos y todo quedó filmado y está aportado en la causa", completó.