¿Justin Bieber canceló su gira mundial para dedicarse a Cristo?

Durante esta jornada, el cantante Justin Bieber canceló oficialmente el resto del exitoso Purpose World Tour, gira con la que ha recorrido el mundo hace dos años, pasando por Chile en marzo pasado.





A través de un comunicado, su equipo señaló que "debido a circunstancias imprevistas, Justin Bieber cancelará el resto de los conciertos de la gira mundial Purpose. Justin quiere a sus fans y odia decepcionarlos. Agradece a sus seguidores la increíble experiencia del Purpose World Tour durante los pasados 18 meses. Está agradecido y se siente honrado por haber compartido esta experiencia con su elenco y el equipo en más de 150 exitosos espectáculos durante esta gira a lo largo de seis continentes".









Horas después, un video mostró al cantante de 23 años en un estacionamiento, respondiendo a las inquietudes de un periodista que lo seguía. "Quiero disculparme con aquellos fans que se sientan decepcionados y traicionados con mi decisión", indicó la estrella y agregó: "Todo está bien. He estado de gira por dos años y necesito descansar y relajarme".





justin.jpg Justin Bieber y el Pastor Carl Lentz en 2014. Foto inquisitr.com









Pero el mismo portal de espectáculos esbozó otra razón que pudo llevar al músico a cancelar el resto de su tour mundial: su reencuentro con Cristo. Fuentes ligadas a la Iglesia Hillsong indicaron que el artista busca "dedicarse a Cristo" y perseguir la "iluminación religiosa", tras integrarse en los últimos meses a esta iglesia Cristiana Pentecostal.





Sin embargo, su lazo con ella se dio hace más tiempo a través del pastor de look "rockstar", Carl Lentz, quien solía reclutar a jóvenes famosos y de no más de 30 años. Así, Lentz fue visto en varias ocasiones con Bieber y su entonces novia, la cantante Selena Gómez. Otras jóvenes celebridades que visitan sus templos son la actriz Vanessa Hudgens y Nick Jonas, ex Jonas Brothers.









Bieber canceló 14 fechas del Purpose World Tour, conciertos que se realizarían en Estados Unidos, Canadá y Asia. Gracias a este recorrido, el canadiense logró consolidar su regreso a la música, marcado por su exitoso disco Purpose (2015). Con hits como Sorry y Love yourself , la estrella abrió una nueva etapa en su carrera, tras varias polémicas ligadas a drogas y violencia.





Ahora, con estas cancelaciones, el artista estaría dentro de una nueva polémica, generando pérdidas millonarias en su equipo y dejando sin trabajo a casi 200 personas de manera repentina, según reveló TMZ.