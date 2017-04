Jorge Rial trató de "pendejo de mierd..." a Julián Serrano y estallaron las redes

"¿Por qué todos los domingos me dan ganas de pegarme un tiro? Posta, debe ser alto cósmico porque es increíble", escribió Julián Serrano en su cuenta de Twitter. Y su explicación posterior no convenció a Jorge Rial. "Me reí mucho, (porque) vi que se generó mucha polémica", comenzó diciendo el actor de Quiero vivir a tu lado.





Rato después de escrito ese tuit, el yerno de Catherine Fulop optó por eliminarlo. "Apenas vi que había dos o tres periodistas que decían que se podía malinterpretar, pensé que quizás tenían razón y lo borré", reconoció, en diálogo con Intrusos. Pero, ¿no se arrepiente de lo sucedido? "Hummm... No sé. Me pareció re divertido todo lo que pasó. Todo el tiempo doy mensajes de apoyo, por eso no me siento identificado con ese tuit ni con toda la polémica que se armó", sostuvo.





