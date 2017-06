Jorge Rial mandó al frente a una colega que no lo dejó entrar a un canal

Mientras que entregaba el espacio televisivo a Pamela a la tarde, el conductor retomó la buena onda con Carlos Monti y terminó recordando un episodio que vivió con una ex compañera suya en un canal de televisión.





Tras años distanciados, Jorge Rial y Carlos Monti retomaron el diálogo y aprovecharon para pegarle un palito a una 'enemiga' que ambos tienen en común. Antes de retirarse con Intrusos y dejarle su espacio a Pamela David y su equipo, el conductor contó (sin dar nombres) que Susana Roccasalvo le impidió la entrada a un canal.





"En ese año, en América estaba en el estudio de Rumores y enfrente el de Marcela Tinayre. A mi me había invitado Tinayre y yo llegué más temprano. Me dijeron que todavía no podía entrar y a mi me llamó la atención pero esperé sin problemas. Después de un rato, los técnicos amigos míos del canal me contaron lo que había pasado: 'ella' había prohibido que entrara hasta que terminara su programa. Lo peor fue que cuando entro al programa y Marcela me presenta me dice 'llegaste tarde'. ¡Para qué! No me calle y le terminé contando que me habían prohibido la entrada".