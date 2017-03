Jésica Cirio está embarazada de dos meses

"A los dos nos encantan los nenes, él ama a sus hijos y yo me llevo genial con ellos. Tenemos muchísimas ganas de ser padres juntos, es mi gran asignatura pendiente. Hace poco que comenzamos a buscarlo. Por eso, no queremos apresurarnos al milagro. No queremos confirmar nada antes de tiempo. Sólo sabemos que ese bebé concretará la idea de familia que siempre soñamos", le decía hace dos semanas Jésica Cirio, de 31 años, a Caras desde Miami, anticipando lo que se venía.









El sábado 18, la modelo cumplirá 32 años. Y esa noche, al levantar su copa, tendrá doble motivo para brindar con sus familiares y amigos: un año más de vida y una vida en camino. Sí, según pudo confirmar Ciudad.com, Cirio y Martín Insaurralde, de 46 años, ya les confirmaron a sus íntimos que Jésica está embarazada de dos meses, y en su cumpleaños la bella rubia anunciará oficialmente la buena nueva.









"Martín está muy emocionado con la noticia y Jésica, híper feliz", contó un allegado al matrimonio. Para el intendente de Lomas de Zamora será su cuarto hijo, un hermanito para Martín, de 23 años, Rodrigo, de 20, y Bautista de 11. Para la instructora de zumba será su primogénito.









"A Jésica le gustaría que sea una nena, además Martín tiene tres varones. Pero por supuesto, lo importante es que venga con salud", contó el íntimo de la pareja, que el 8 de noviembre cumplió 3 años de relación y dos de casados.









El domingo 19, Jésica Cirio debutará como coconductora de La Peña de Morfi, junto a Gerardo Rozín por la pantalla de Telefe. La idea de la modelo es continuar normalmente con este trabajo durante su embarazo. La fecha tentativa para dar a luz: fines de octubre. Y el refrán que recobra vigencia: un bebé más que viene con un pan bajo el brazo.













Fuente: Ciudad.com