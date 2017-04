Harán una película sobre la vida de Madonna

El estudio Universal Pictures confirmó haber adquirido los derechos para filmar "Blond ambition", una película basada en la vida de la artista estadounidense Madonna.La historia se centrará en los primeros años de la carrera de la cantante, comprendida entre 1980, cuando se traslada a Nueva York desde su Michigan natal para probar suerte, hasta 1984, cuando alcanza el éxito mundial con su disco "Like a virgin", informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.La película biográfica se basa en un guión de Elyse Hollander, una debutante que el año pasado logró posicionar su trabajo entre los más prometedores de Hollywood y que anteriormente había sido asistente de producción del mexicano Alejandro González Iñárritu.Aunque aún no se sabe quién encarnará a la diva de la música pop, la producción estará a cargo de Brett Ratner y Michael de Luca, responsables de "Kill the boss" y de "Cincuenta sombras de Grey", respectivamente.