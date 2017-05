"Hackers" se apoderaron de la última de "Piratas del Caribe" y pidieron rescate

Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney, aseguró este lunes que 'hackers' se han apoderado de una de las próximas películas de la empresa, añadiendo que los ciberdelincuentes exigieron un rescate que Disney se negó a pagar, escribe The Hollywood Reporter.



Iger afirmó que los 'hackers', que aseguran haber accedido a la película de Disney, amenazan con difundirla si la compañía no paga un rescate. Asimismo, precisó que exigen que la suma de dinero sea pagada a través de bitcoines.



Según el director de Disney, los 'hackers' planean revelar primero cinco minutos de la película y, después, seguir haciéndolo por fragmentos de 20 minutos hasta que la compañía de cine pague la suma. Sin embargo, Iger no mencionó el título de la película y añadió que la empresa colabora con agentes federales de investigación.



Sin embargo, el portal Deadline.com asegura que se trata de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', la última entrega de la famosa saga protagonizada por Johnny Depp. Su estreno en los cines fue programado para el 25 de mayo.



Semanas atrás un 'hacker' apodado 'thedarkoverlord' subió 10 episodios de la próxima temporada de la serie de televisión 'Orange Is the New Black' de la compañía Netflix después de que la empresa se negara a pagar la suma de rescate. Los episodios han sido publicados en el portal The Pirate Bay 6 semanas antes de su lanzamiento oficial previsto para el 9 de junio.