¿Habrá entendió La Bomba, la diferencia entre "burris" y "burra"?

Todo más que mal entre Glayds la Bomba Tucumana y Lourdes Sánchez quienes no pueden parar de pelearse cada vez que se huelen.





Anoche, el enfrentamiento tuvo su costado intelectual y los roces semánticos estuvieron por encima de la puteada hecha y derecha.





Al parecer, existe una diferencia entre "burra" y "burris" y, justamente, eso es lo que Lourdes intentó explicarle a Gladys, quien no se conformó con la clase de lengua de la Sánchez.





"No le dije burra, le dije burris", se justificó la pareja del Chato Prada. Y agregó, ante el hambre de conocimiento de La Bomba: "Yo me refería a otra cosa, al baile, no a otra cosa, a tu intelecto".





Pero Gladys, que había entendido perfectamente la diferencia entre "burra" y "burris", se puso en perra contra su enemiga: "Vos te referías a que yo estaba puntuando y era una burra, tirás la piedra y escondés la mano. Me ves en los pasillos y ni me mirás, te da vergüenza", disparó.





"No, doy la cara y no tengo problema, duermo muy tranquila, no tengo vergüenza", se defendió Lourdes.

"La voz que tenés te favorece para parecer buena, pero no lo sos", retrucó la mamá de Tyago Griffo. ¡Qué despelote, che!

Fuente Primicias Ya