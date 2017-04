Guido Süller: "Nadie imagina lo que yo sería capaz de hacer dentro de la casa de Gran Hermano"

Este año América tiene pensado poner al aire "Gran Hermano Famosos".

Entre las figuras "tentadas" para sumarse a esta versión 2017, figuran Francisco Delgado, Maypi Delgado, Mariano de la Canal y Rocío Gancedo. Sabrina Ravelli, Magalí Mora y Paz Cornú, también podrían entrar a la casa más famosa.

Y en las últimas horas se supo que Guido Süller es él quien está interesado en participar del reality.

Hasta Jorge Lanata hace campaña desde su programa radial para que el hermano de Silvia sea convocado.

PrimiciasYa.com habló con Guido y señaló: "Quiero entrar y creo que nadie imagina lo que yo sería capaz de hacer dentro de la casa de Gran Hermano".

Y agregó: "Creo que podría ganarlo ya que la gente me quiere mucho o por lo menos llegaría a la final. Me pone contento que Lanata me banque y haga campaña en su programa. Dice que soy su pollo, al igual que Marina Calabró".

De todos modos, hay que armarse de paciencia porque, aparentemente, la idea es que "Gran Hermano Famosos" salga al aire recién en julio.

Embed





PrimiciasYa.com