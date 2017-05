Griselda Siciliani se fotografió totalmente desnuda

"La sensualidad es un valor enorme! A disfrutarla.... Que ningún amargo se las quite...", sentenció.









Desde su cuenta, Griselda suele subir fotos de producciones especiales completamente desnuda, pero también bien caseras, como la selfie que se hizo saliendo de la ducha y llevando sólo una toalla en su cabeza. "Testino, ponele", escribió en referencia al famosísimo fotógrafo Mario Testino, quien retrata famosas en situaciones íntimas y sin ropa.









A comienzos de este año, cuando estaba de vacaciones en una paradísiaca playa y se mostraba con una diminuta bikini, se burló de las reacciones que provocaban sus fotos. Escribió: "Ahora, cada vez que subo una foto me pregunto si será 'una foto hot' o si 'encenderá las redes' o si será 'el destape'. Bue... es lo que hay, no se me ocurrió venir al Caribe con sobretodo... ¡¡¡¡A disfrutar, señores!!!! ¡Los quiero a todos!".









"Subo mis fotos a Instagram y me creo una diosa. Si una no es bomba, debe esforzarse un poquito por creérsela y decir: 'Esta soy yo'. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es vanidad. Y yo aprendí a divertirme con ella. Conozco y amo a mi cuerpo: le pido y le doy mucho", manifestó en una entrevista.









Sobre su nueva relación con los hombres y la seducción, confesó: "Cuando recibo un piropo por WhatsApp ya no digo: '¡¿Pero qué es esto?!'. Sé ve que vengo de una linda experiencia, porque la separación no me desencantó: me gustan mucho los hombres, los vínculos y el enamoramiento".









"¡Decir que una mujer está 'más hot' porque se separó es un cliché tan machista! Hice Playboy en 2005 y con Hermosura (El Descueve) tenía una orgía, completamente desnuda, en pleno escenario. Parece que soltera una es más 'visible'. Me divierte el juego de la imagen, de la provocación. Todos deberíamos disfrutar así de nuestro cuerpo, sea como sea, tengamos la edad que tengamos. ¡Mostremos más!", finalizó.