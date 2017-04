Génesis podría salir de gira por su 50° aniversario

La legendaria banda británica Genesis podría salir de gira para celebrar su 50° aniversario, informó el guitarrista Mike Rutherford, aunque dejó entrever que la reunión sería en formato de trío, junto al baterista y cantante Phil Collins y el tecladista Tony Banks."Aprecio el hecho de que todos seamos muy buenos amigos, lo cual es bueno, especialmente tres de nosotros. ¿Quién sabe?", dijo Rutherford, en una entrevista al diario británico Daily Mirror, reproducida en varios medios europeos.De esta manera, se confirma que el vocalista original Peter Gabriel y el guitarrista Steve Hackett no serán de la partida, sobre todo si se tienen en cuenta que ambos quienes descartaron en varias ocasiones el volver a reunirse con sus antiguos compañeros.Si bien Genesis forjó su prestigio como quinteto de música progresiva con espectaculares presentaciones en vivo, su mayor éxito comercial lo alcanzó en el formato de trío, cuando se acercó a una corriente musical más pop.Rutherford destacó además el hecho de que Phil Collins haya decidido dejar atrás el receso artístico que comenzó en 2002 y abandonó en 2007, precisamente para celebrar los 40 años de la banda.Genesis se formó en 1967 y, tras posicionarse como uno de los grupos más importantes de la movida progresiva, sufrió la deserción del Gabriel, cuyo lugar fue ocupado por Phil Collins.Hacia finales de 1976 fue Hackett quien dejó la banda, que tras esa salida fue abandonando de a poco su sonido progresivo para acercarse a la canción pop, lo cual le posibilitó alcanzar el éxito masivo en los años '80.Los cinco miembros originales tuvieron algún reencuentro ocasional en los estudios que no satisfizo a Gabriel y Hackett, quienes no han demostrado intenciones de volver a actuar con sus antiguos compañeros.