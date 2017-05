Gastó miles de dólares para verse igual a una Barbie y mirá cómo quedó

barbie.jpg







Esta mujer pasó sus años más jóvenes luciendo un estilo gótico, ropas negras y maquillaje muy muy pesado. A medida que crecía, deseaba alcanzar cada vez el look de Barbie y por eso comenzó a operarse. En 2009, tuvo sus primeras inyecciones de bótox para hacer que sus expresiones faciales lucieran como la de una muñeca.



También comenzó a usar relleno para los labios para hacer que sobresalieran un poco más, como los de Barbie. Cambió su cabello, de una melena larga y negra a una platinada. "Incluso cuando tenía el cabello negro, la gente me decía que lucía como una muñeca".



Ophelia no tiene planeado para con estas intervenciones, al menos por ahora. "Tengo una lista completa de cirugías por hacer", una de ellas sería la remoción de sus costillas.



Para completar el look, puede pasar hasta tres horas por día maquillandose. También usa lentes de contacto para lucir sus ojos más grandes y azules. Asegura que no todos los días luce así, para un rutina diaria ni siquiera se maquilla pero cuando lo hace, too el mundo la reconoce como la Barbie de Hollywood.



Fuente: TKM



