Gamuza de "Cebollitas": "La gente me reconoce en la calle"

A 20 años de la ficción "Cebollitas" que se emitió por Telefe, PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Brian Caruso, quien interpretó al querible personaje de Gamuza.





Sobre su presente laboral contó: "Escribo comedias musicales de teatro y trabajo también en gerencia de sistemas en la empresa de mi cuñado. Nunca dejé de hacer lo que a mí me gusta que es el arte, ser artista. Hice dirección de cine, hice cursos de teatro, canto... Un montón de cosas. Gracias a Dios puedo manejar mis tiempos".





gamuza.jpg



Y añadió: "Uno siempre extraña el cariño de la gente masivo. Si tuviese que elegir entre la exposición de antes y de ahora, me quedaría con el 97, era como más sano. Hoy el tema es raro, que te saquen una foto en un lugar y te tiran cualquier barbaridad. Antes era todo más respetuoso. La exposición, si desde ese punto lo vemos, prefiero más a la del 97. Cambio muchísimo todo ahora, hoy la gente esta diferente. Antes no existían las redes que te denigran".





Sobre si se habla con sus ex compañeros de tira, Brian contó: "Tenía contacto cuando hicimos dos reencuentros, me junté en el primero en 2009 pero hoy no tengo mucho contacto con mis compañeros. Cada uno eligió su carrera".