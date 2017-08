Furiosa, Mariana Nannis se cruzó con Martín Lousteau y Patricia Bullrich: "La gente no tiene plata para comer"

"No pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabés por qué pasa? Pasa porque un país se está cagando de hambre. La gente no tiene plata para comer", aseguró al borde de la furia una irreconocible Mariana Nannis que, de paso por la Argentina, analizó la situación del país en la mesa del programa PH, podemos hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

La indignación de la esposa de Claudio Paul Caniggia comenzó cuando surgió durante la conversación el problema de la inseguridad. Sentada al lado de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Nannis contó que en el hotel donde se hospeda en Buenos Aires le sugieren a los turistas que tengan cuidado con los robos. Bullrich respondió que durante su gestión habían bajado los índices de inseguridad, promulgándose además nuevas leyes para combatirla. Pero Nannis no se quedó atrás. Y la contradijo al asegurar que uno de los principales conflictos del país es la inflación.

"Te pagan, no sé, cinco mil pesos o diez mil pesos y te suben el gas y estás cagado de frío adentro de tu casa. Y después no podés prender la luz porque la luz es cara. Y no podés gastar nada. Y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, o una medialuna", dijo, enfurecida.





Sus compañeros de mesa salieron a retrucarle. El primero que lo hizo fue Carlos Chapa Retegui, el técnico de Los Leones, la Selección de hockey masculino.





"Yo no voy a discutir con vos porque no te quiero convencer de nada", le dijo el entrenador, que aseguró que el aumento de los casos de robos está vinculado con otras variables. "Tiene que ver con la educación", completó Retegui, a quien Nannis le replicó enardecida: "Tiene que ver con los sueldos. Tiene que ver con que te pagan muy poco. Vas con un carrito al supermercado y te gastás 300 euros. Y vas en Europa con 200 euros y te llevás un carrito enorme. Porque un queso brie te sale un dólar y acá un queso brie de repente te sale 10 dólares".

La primera de las botineras, aunque ella reniegue de ese mote, siguió indignada: "Yo vivo muy bien, yo no tengo problemas. Pero el pueblo tiene problemas. ¿Por qué? Porque no le alcanza y le suben todas las cosas". Ante esas afirmaciones, quien quiso salir a aclarar el tema fue el economista y ex embajador argentino en los Estados Unidos Martín Lousteau. "Cuando hablamos de perspectiva de futuro estamos hablando de todas esas cosas", comenzó a explicar. Nannis lo interrumpió, otra vez enojada, y le señaló: "Vos tampoco tenés problemas. ¿Sabés quiénes tienen problemas? Los que viven en la villa. Nosotros no tenemos problemas porque acá todos podemos comer. Pero hay gente que no puede comer y hay gente que no puede pagar la boleta de gas. Y esa gente tiene problemas. No vos, ni yo, ni todos nosotros".