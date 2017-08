Francisco Delgado, indignado por las burlas a su hija

Francisco Delgado y Barby Silenzi son padres de Elena, una nena de dos años. El domingo por la tarde, el ex "Gran Hermano" se enteró de la existencia de un grupo de Facebook que se dedica a "ponerle pelo a la bebé" y se burla de la pequeña.

En una primer instancia Delgado confesó que no le dio tanta importancia pero "después empece a ver los comentarios de las fotos y había cosas muy heavis, le dibujaban un pene en la cabeza en la foto de mi hija, o le ponían el bigote de Hitler, le decían cabeza de prepucio".

El grupo de Facebook tiene 20 mil miembros que se dedican a parodiar a la pequeña. Acerca de quienes integran el grupo Delgado aseguró en "Intrusos" que "son gente grande, que entrás a su perfil y son gente 'normal' que tiene hijos, todo".

Fue la madre de Francisco quien le aconsejó tomar acciones legales contra los dueños de la página.





El padre de Elena aseguró que además denunció mediante Facebook al grupo y pidió a otros usuarios que hagan lo mismo "pero lo único que conseguimos fue que lo pongan oculto, osea sigue funcionando para los 20 mil miembros", explico indignado.





Por otro lado, señaló que la reacción de Barby fue como la suya: "Estábamos juntos cuando lo vimos, ella se puso pálida y casi se muere".





Una vez que el grupo se cambió a modo oculto, varios de los miembros comenzaron a quejarse contra "los sensibles que no se bancan este tipo de bromas" y el ex Gran Hermano aseguró que rastreo a los dueños del grupo y "les escribí por privado, pero me bloquearon".





La producción del programa se comunicó con uno de los miembros del grupo identificado como Gavito, que al responder lo primero que dijo fue "no puedo creer como acá se está hablando con tanta impunidad de mi nombre".





Al escuharlo, Jorge Rial lo interrumpió para insultarlo, furioso le corto el telefono y quesó anonadado por el "descaro".