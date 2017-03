Fede Bal y Laurita Fernández se escaparon a Las Vegas

Por el momento, Laurita declaró que todavía no está segura de volver a ShowMatch. "No quiero aburrir, no quiero hacer más de lo mismo", explicó en una entrevista. Sin embargo, todavía habrá que esperar para ver si los mediáticos se animarán o no a competir por el título un año más. No cabe dudas de que su romance genera un gran interés público.