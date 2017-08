Facundo Arana bancó a Araceli Gonzalez, habló de Suar y de la "lista negra" de Pol-ka

Facundo Arana se metió de lleno en el escándalo entre Araceli González y Adrián Suar, y de las versiones de que el gerente de programación de El trece tiene una lista negra de actores que no convoca para que trabajen en Pol-ka.

Arana, que comparte escenario con la ex de Suar en la obra teatral Los Puentes de Madison, aseguró: "Con Araceli estamos fantásticamente bien.Tenemos una relación honesta, que es muy importante. Yo sé quién es y ella sabe quién soy yo".

Cuando le preguntaron sobre los fuertes dichos de la actriz sobre su pasado sentimental con Suar, Arana fue contundente al no querer opinar al respecto: "Son declaraciones de ella y, por cuestiones que tienen que ver con la familia, yo me niego rotundamente a hablar del tema".





"Me niego a pensar que un tipo como Adrián hace una lista negra porque sino yo no tendría que haber hecho Noche y Día (ficción que protagonizó con Romina Gaetani al año siguiente en Pol-ka después de haber abandonado Farsantes antes de que termine) ni hubiera estado en Pol-ka hace tres días reunido", aclaró Arana en Intrusos, y adelantó que lo convocaron de la productora para un proyecto nuevo.

"Más allá de lo de que haya pensado en lo personal, yo conozco muy bien a Adrián y a Araceli, y hago silencio de caballeros. La gente la quiere mucho a ella. Entonces, cuando llegas a un punto así, explotó una bomba. Nada más", agregó sobre el conflicto entre Suar y González.





Sin embargo, volvió a destacar en que él volvió a trabajar a Pol-ka después de haber abandonado una ficción. "No me consta, no lo creo. Por ahí se puede escapar una frase poco feliz. No creo que pase de eso", agregó sobre la supuesta lista negra del gerente de programación de El Trece.