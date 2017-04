Estados Unidos le negó la visa a Andrea del Boca

Andrea del Boca reció una pésima noticia. Su sueño de viajar a los Estados Unidos para trabajar allá, se quedó trunco luego de que le negaran la visa. Sucede que, en primer término, fue su ex pareja quien se había opuesto, cuando negó el permiso para que la actriz llevara con ella a su hija Anna Chiara. Ahora, trascnedió que además n le negaron la visa de turista.





Aparentemente, el Gobierno de Estados Unidos le negó a la actriz la posibilidad de entrar al país porque el trabajo que le ofrecieron no estaba confirmado, si bien ella había iniciado los trámites para obtener un permiso laboral. Pero en el país presidido por el republicano Donald Trump consideraron "riesgoso" dejar entrar a alguien con una oferta laboral poco firme.





Es que Del Boca tenía una oferta de trabajo que empezaba el 15 de mayo en California para incursionar en una cadena televisiva latina. Según había asegurado, el motivo de su partida de la Argentina era una "persecución ideológica" que dice sufrir en el país. Cabe recordar que fue cuestionada por los fondos que recibió para la realización de ficciones para la Televisión pública durante el gobierno kirchnerista. Ahora debe rendir cuentas en la Justicia.





Imputada por el fiscal federal Federico Delgado, quien pidió investigar a la actriz y a Julio De Vido por los 36 millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal cedió para la realización de una novela que nunca se exhibió, ella se defendió: "Yo ya me reuní con el Ministro Hernán Lombardi en enero y le mostré todos los papeles de la novela, los revisaron un grupo de abogados y hay un dictamen que dice que todo está en perfectas condiciones".





"Tengo una carrera internacional de 47 años que no es poco. Soy conocida en muchos países que a veces ni yo misma lo puedo creer, porque son países a los cuales no he ido jamás", despotricó. "He tenido situaciones muy desagradables en las que, lamentablemente, han estado mi hija y mi madre. Me pasó en la calle, en un banco, en un sanatorio. Fueron insultos de todo tipo. Se paran y te gritan 'chorra, hija de puta, ladrona".





Ayer Ricardo Biasotti, ex pareja de Del Boca, habló en El diario de Mariana: "En diciembre van a cumplirse ocho años que no tenemos contacto con mi hija", dijo. "El tema de la violencia fue una causa inventada un día en que fui con mi padre y un escribano a buscar a la nena. Quedé sobreseído. Andrea se victimizaba para ser tapa de revistas