Escandalosos audios: Araceli Gónzález y Luciano Castro, furiosos con los productores de sus novelas

"Para mí es muy difícil resistir a estar en una novela donde hago quince escenas por día. Lo único que te estoy pidiendo es que eso lo tienen que rever porque además, yo miro la novela y no estoy en quince escenas por capítulo. Éste es un laburo de ustedes. No es 'llega (Araceli), metemos escena, metemos escena, metemos escena'. Tendrás tus dificultades, como yo también tengo las mías de ir a grabar ahí y fumarme cosas que no me gustan", se escucha furiosa a Araceli en una primera parte del mensaje.

"No quiero que me vengas a explicar que hacés lo posible. No me interesa, ya me lo dijiste 10.000 veces. Nadie puede seguir un ritmo de trabajo de tantos meses con la presión y la pi... en el ort... que desde que llegamos hasta que nos vamos la tenemos. A veces no puedo hacer pis, gorda. Esto es un Servicio Militar. La verdad, nunca viví una cosa igual", continúa la actriz entre sus quejas.

Después apareció otro audio de Luciano Castro en el que se queja del menú diario y del poco espacio que tiene para sentarse a comer cuando tienen que grabar en exteriores: "No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista, que me pongo bonito, porque cobro por bonito, en la telenovela ésta que hacemos nosotros".





"Te van a decir 'Sí, comida hay, no la quiere comer el actor', porque acá son todos víctimas aparte. Ya me tienen un poquitititititito demasiado los huevos llenos. Estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar en dónde poder sentarme porque somos 700.072, y no hablo de protagonistas. Hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido, como todos los mediodías lo mismo. El destrato existe y no lo puedo creer", finaliza Luciano Castro.





