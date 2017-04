Emma Watson quiere una secuela de La Bella y la Bestia

Walt Disney Pictures volvió a llenar de magia y encanto el mundo con su versión en acción real de "La Bella y la Bestia" (Beauty and the Beast). La adaptación del clásico animado la llevó adelante Bill Condon y, de la mano de Emma Watson y Dan Stevens, enamoró a los espectadores. Todo podría quedar ahí, pero la actriz reiteró en las últimas horas que le encantaría continuar con el personaje.



En charla con Access Hollywood durante la premiere de "The Circle", reconoció que "amaría una secuela" del film escrito por el realizador y por Evan Spiliotopoulos y Stephen Chbosky. De hecho, tal como en alguna ocasión dijo, comentó que se imagina que Bella se convertiría en una maestra, se encargaría de la biblioteca del castillo y le abriría sus puertas a la gente del pueblo.



La cinta tuvo otras importantísimas estrellas en escena, como Luke Evans (Gaston), Gugu Mbatha-Raw (Plumette), Ewan McGregor (Lumiere), Emma Thompson (Mrs. Potts), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Cogsworth), Josh Gad (Le Fou), Kevin Kline (Maurice), Audra McDonald (Garderobe) y Hattie Morahan (Agathe). Todas ellas formaron parte de esta historia tan antigua como el tiempo que sigue el fantástico viaje de Bella, una joven brillante, hermosa e independiente a la que una criatura hace prisionera, aunque gracias al personal encantado aprenderá a mirar más allá del horrible exterior de la Bestia para darse cuenta del corazón y el alma de príncipe que lleva adentro.



Fuente: TNTLA