Eligieron actor para interpretar a Dumbledore en la secuela de 'Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos'

Se acabaron las dudas, no más incertidumbre. Muchos han sido los rumores que han surgido en torno a la elección del actor que interpretaría a Albus Dumbledore en la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', pero ha llegado el momento de saber el nombre del afortunado que dará vida al mago más grande de todos los tiempos.





Para sorpresa de muchos seguidores de Harry Potter, ni James McAvoy ni Ewan McGregor han sido los elegidos. Otro actor británico será finalmente quien nos presente una versión más joven de nuestro querido director de Hogwarts: Jude Law.





Un candidato con el que muy pocos contaban y que ha convencido a David Yates, director de la película, quien, como leemos en Entertainment Weekly, ha sido el encargado de anunciar tan esperada confirmación. Sin duda alguna, sólo con mirar una foto del protagonista de 'Match Point' podemos ver a Albus Dumbledore.





"Jude Law en un fenomenal y talentoso actor cuyo trabajo llevo admirando mucho tiempo, y estoy deseando tener finalmente la oportunidad de trabajar con él", ha asegurado el propio David Yates. Sé que capturará de forma brillante todas las inesperadas facetas de Albus Dumbledore que J.K. Rowling nos revela en este momento tan diferente de su vida". Es evidente que el director de la entrega confía plenamente en su elección, de la cual parece no tener ninguna duda. Jude Law es, para él -y para muchos-, el actor perfecto para llevar a la gran pantalla a este Albus Dumbledore que aún no sabrá lo que es dirigir Hogwarts, sino que se encargará de la materia de Transformaciones. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión el gran mago? ¿Veremos en la secuela un enfrentamiento directo entre Dumbledore y Grindelwald? Si antes ya estábamos deseando que se estrenara, la confirmación de Jude Law no ha hecho otra cosa que aumentar nuestras ganas y nuestras expectativas. ¡Que llegue ya!