El trastorno del hijo de Roberto Pettinato

Felipe Pettinato estuvo invitado al programa de Susana Giménez junto a su hermana Tamara y confesó que padece del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad.





"Tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad", comentó. Y sobre esto explayó: "Iba a venir a la Casa Rosada (por el sketch La empleada pública) la semana pasada pero no llegué porque tengo Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y me olvidé, se me pasó y dije 'uy, ya es lunes'".





En ese sentido, explicó: "Demando atención y con mi padre lo mismo: los pacientes con ADD (por sus siglas en inglés) son impulsivos. Yo soy demasiado pacífico y mi padre es demasiado ácido. Si fuese un animal él sería un erizo".





También dio detalles de su fanatismo y parecido físico con Michael Jackson, por el que se operó siete veces la nariz.





