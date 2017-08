El tenso cruce entre Yanina Latorre y Marcelo Polino por el escándalo con Diego Latorre y Natacha Jaitt

Marcelo Polino, compañero radial de Yanina Latorre, en "Polino Auténtico", programa de Radio Mitre, terminó discutiendo muy fuerte con la panelista, con quien también mantiene una relación de amistad, por el escándalo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, que esta semana nuevos capítulos al hablar el exfutbolista y una mucama que asegura haber sido amante de él.

El periodista, inevitablemente, sacó el tema tras las últimas declaraciones de Latorre en "Intrusos" y le consultó a su compañera que le pareció su aparición en el programa de América: "No me afectó que (Diego) fuera a 'Intrusos'. Ni lo decidimos juntos, ni lo mandé yo: me enteré a último momento que iba a ir. Creo que habló porque está cansadísimo, no le quedó otra porque está claro que acá hay ensañamiento".

Yanina, sin nombrar a Natacha, una vez más volvió a referirse a ella: "Esta persona está obsesionada y ensañada conmigo. ¡Terminemosla! A mí no me dice gato ni mala madre una mina que se acostó con mi marido. No tiene derecho a insultarme ni arrobarme (en Twitter) todos los días. ¿Qué más quiere? ¿Para qué vuelve a subir todo si nadie la nombró?".





Luego del desgarrador relato que le brindó Yanina, ayer, a "Este es el Show" (El Trece, a las 16.30), la rubia no tenía muchas intenciones de continuar con la temática y demostró que sigue sensible y con las emociones a flor de piel.





Polino, en tanto, nombró a Soledad Stucal, una ex mucama de la familia Latorre que aseguró haber sido amante de Diego: "En el medio, lo de la mucama ya se sabía desde hace un mes". Algo que Yanina se encargó de desmentir: "Pero es todo armado: quiere plata. Es mentira, te lo digo posta".





El periodista insistió sobre la supuesta existencia de esos audios que probarían el vínculo entre la mucama y el comentarista de Fox Sports y más como un amigo que compañero de radio le advirtió: "No quiero que quedes como una boluda si aparecen esos audios...".





"Estoy cansada de que me acusen. A veces las preguntas son medio acusatorias y a veces no me gusta cómo me decís algunas cosas, pero elijo no hablar más del tema", argumentó Yanina, quien quiso acabar con el tema rápidamente y responsabilizó a los medios por la enorme repercusión del caso.





Tras una tanda publicitaria, que obligó a interrumpir la charla, volvieron a salir al aire y allí Polino avisó que Yanina no hablaría más del tema, al menos por ese programa: "Ya dije, estoy cansada de que me acusen". "¿Acá te acusamos? Yo no te acuso de nada. Vos mediatizaste el tema. ¿Yo qué hice de malo?", le respondió Polino.





Y el ida y vuelta siguió. Tenso. "Das vuelta lo que estoy diciendo Marcelo. Yo no mediaticé nada, sólo salí a responder. ¿Qué querés que haga? ¿Me escondo abajo de la cama? Siento como que tus dichos hacia mí son como acusatorios, como que tengo la culpa de algo", atinó a decir Latorre.





Pero tras una serie de reproches cruzados, todo terminó con las disculpas del conductor del ciclo. "Te pido disculpas si te incomodé con alguna pregunta. Yo quedo en un lugar horrible... Quizás todos los que te rodean te lo dicen por atrás y no te lo preguntan en la cara, todos los que dicen ser tus amigos. Acá, en este programa, no se habla más de tu vida. No quiero quedar como un verdugo. No fue mi intención molestarte", cerró.