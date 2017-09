El peor momento de Ricky Martin

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", expresó el cantante puertorriqueño a través de un video en su cuenta de Instagram.









Recordemos que el cantante de 45 años tiene cinco hermanos: Ángel, Erick, Daniel, Fernando y Vanessa. Si bien no especificó a qué hermano se refería, muchos aseguran que habla de Eric Martin, quien se dedica al fisiculturismo en la isla.









Embed Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT













Entendiendo que no es el único que atraviesa esta situación, dijo: "Estoy seguro qué hay muchas mujeres y hombres que viven fuera o dentro de la Isla que no han podido hablar con sus familiares por los problemas de comunicación".









El artista comenzó una campaña de donativo para reconstruir "La Isla del encanto" que quedó devastada. En menos de 24 horas alcanzó la suma de 200 mil dólares. "Quiero decirles que estoy muy feliz y agradecido por la gran cantidad de amor que recibimos con nuestro programa de fondos que creamos con You Caring. Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más porque hay mucho por hacer".









Además de lo que él personalmente donarán, Ricky quiere crear consciencia de que no habrá ayuda suficiente para resarcir el daño que dejó María en su país natal: "Lo que quiero decir con esto es que necesitamos de su ayuda. Sí quieren hacerlo solo vayan a la página youcaring.com/rickymartin y por favor donen. Un dólar que den es un dólar que se le va a dar a las víctimas".