El nuevo album de U2 está listo

U2, que se impuso desde hace 35 años en el firmamento del rock presentó este miércoles "Blackout", una de las canciones del nuevo disco "Songs of Experience".



Pero "Blackout" no es más que un aperitivo. El título del décimo cuarto álbum que saldrá el 6 de septiembre: "Youre the Best Thing About Me".



"Songs of Experience" es la versión más adulta del álbum de 2014 "Songs of Innocence", inspirado en gran medida en la infancia de su cantante Bono en los suburbios de Dublín.



El grupo, y en especial Bono, muy comprometido con los derechos humanos, explicó que la mayoría de las canciones estaban grabadas desde el año pasado, pero que decidió volver a trabajar en la obra después de la victoria de Donald Trump en la Casa Blanca.





"Lo principal estaba escrito a principios de 2016, y ahora, creo que estarán de acuerdo, el mundo es muy diferente", dijo The Edge, el guitarrista de la banda, a la revista Rolling Stone este año.





Para él, "es como si un péndulo hubiera de golpe cambiado de dirección".





Bono dijo a la revista en otra entrevista que U2 también quería acortar el álbum y pensó que era una buena idea volver al estudio para hacer algunos ajustes.



Es probable que U2 también quiera hacer el lanzamiento de una manera más tradicional que el fracaso de "Songs of Innocence".



En aquella ocasión, Apple descargó el álbum de forma gratuita en 500 millones de cuentas de iTunes, pero sin preguntar a nadie.



Incluso los fans de U2 que querían hacerse con el nuevo disco consideraron desafortunado el método del gigante informático.



Las canciones del nuevo álbum serán lanzadas en la gira norteamericana de U2 para celebrar los 30 años de su disco "The Joshua Tree", considerado a menudo el más completo de la banda desde el punto de vista compositivo.